ВС Азербайджана предотвратили армянскую диверсию в Карабахе, с армянской стороны есть потери

Вооруженные силы Азербайджана нанесли огневые удары по разведывательно-диверсионной группе, пытавшейся совершить проникновение на азербайджанские позиции в Нагорном Карабахе.
«Разведывательно-диверсионная группа ВС Армении с целью совершить очередную провокацию пыталась совершить проникновение на азербайджанские позиции в Нагорном Карабахе 21 февраля. Подразделения азербайджанских вооруженных сил, постоянно наблюдающие за передвижениями противника, выявили его действия заблаговременно и нанесли огневой удар", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
По данным Минобороны, противник был вынужден отступить с большими потерями - раненными и убитыми.
"Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет и оперативная ситуация по всей линии фронта находится под контролем", - указывает Минобороны.
Ф.Исазаде
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