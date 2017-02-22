ВС Азербайджана предотвратили армянскую диверсию в Карабахе, с армянской стороны есть потери

Вооруженные силы Азербайджана нанесли огневые удары по разведывательно-диверсионной группе, пытавшейся совершить проникновение на азербайджанские позиции в Нагорном Карабахе.

«Разведывательно-диверсионная группа ВС Армении с целью совершить очередную провокацию пыталась совершить проникновение на азербайджанские позиции в Нагорном Карабахе 21 февраля. Подразделения азербайджанских вооруженных сил, постоянно наблюдающие за передвижениями противника, выявили его действия заблаговременно и нанесли огневой удар", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

По данным Минобороны, противник был вынужден отступить с большими потерями - раненными и убитыми.

"Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет и оперативная ситуация по всей линии фронта находится под контролем", - указывает Минобороны.

Ф.Исазаде