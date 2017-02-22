Добыча нефти с блока АЧГ в 2016г велась со 100 скважин

Добыча нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в 2016 году осуществлялась со 100 эксплуатационных скважин, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе Азербайджанской международной операционной компании (АМОК - оператор по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, АЧГ).

«За отчетный год на контрактном блоке было пробурено 15 нефтедобывающих скважин, 7 водонагнетательных и одна газонагнетательная. По состоянию на конец 2016 года в эксплуатации находились 100 нефтедобывающие и 49 нагнетательных скважин. Из указанного числа добывающих скважин 5 входят в десятку самых продуктивных скважин BP по миру», - отметили в компании.

По данным АМОК, в, целом, за весь период с начала разработки блока АЧГ суммарный объем добытой нефти превысил 3 млрд баррелей.

Как сообщалось, в 2016 году АМОК добыла с месторождений Азери, Чираг и Гюнешли 31,1 млн тонн нефти.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Участниками проекта являются: британская BP (35,78%-оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), азербайджанская SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).

Добыча нефти с месторождения Чираг осуществляется с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова