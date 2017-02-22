Армения обстреляла азербайджанские позиции из 82-миллиметровых минометов, заявляют в Баку

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 42 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82-миллиметровые минометы, снайперские винтовки и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 42 раза»,- говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
«В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры»,- говорится в информации.
Ф.Исазаде
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