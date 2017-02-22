В американском штате Индиана 26 февраля объявлен Днем памяти жертв Ходжалы

Губернатор американского штата Индиада Эрик Холкомб осудил Ходжалинский геноцид, подписав соответствующую декларацию об объявлении 26 февраля «Днем памяти Ходжалы» в штате, сообщает пресс-служба Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

«В поступившей в Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе декларации Ходжалинский геноцид назван ужасной трагедией», - говорится в сообщении.

Это первая декларация, подписанная губернатором Индианы по Ходжалинскому геноциду.

В документе отмечается, что во время Ходжалинского геноцида армянскими головорезами было массово убито более 600 мирных азербайджанцев, в том числе детей, женщин и стариков.

«Было подчеркнуто, что организация «Human Rights Watch» назвала эту резню самым крупным кровавым актом в регионе, и что это ужасное событие демонстрирует необходимость толерантности и взаимопонимания между народами мира», - сказано в сообщении.

Губернатор также подчеркнул, что все международное сообщество, включая США и ООН, признают независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

«Э.Холкомб отметил, что проживающие в Индиане и различных странах мира азербайджанцы, 26 февраля поминают жертв Ходжалинского геноцида, в связи с чем эта дата объявляется в Индиане «Днем память Ходжалы», и призвал всех жителей штата отдать дань памяти жертвам трагедии», - сообщает азербайджанская дипмиссия.

События в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории армянской оккупации части азербайджанской территории. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.

Р.Бабаев