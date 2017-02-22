Министры энергетики 7 стран примут участия в III-ем заседании Консультативного совета по проекту ЮГК в Баку

Министры энергетики 7 стран примут участия в III-ем заседании Консультативного совета по проекту создания «Южного газового коридора» (ЮГК), который пройдет 23 февраля в Баку, отмечается в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

«Подготовка к проведению заседания Консультативного совета по ЮГК уже завершена. В заседании примут участие министры энергетики семи стран – Турции, Грузии, Италии, Греции, Албании, Болгарии и Хорватии», - отмечается в информации.

Кроме того, в заседании примут участие: министр экономики Черногории, министр внешней торговли Боснии и Герцеговины, заместитель советника госсекретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган, посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон, вице-президент по энергетическому союзу Еврокомиссии Марош Шефчович.

Сербия, Румыния, Венгрия, Чехия, Польша и Украина будут представлены послами этих стран в Баку.

В заседании КС также примут участие представители международных финансовых организаций: Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, германского банка KfW, Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития.

Кроме того, в мероприятиях в рамках заседания примут участие руководители консорциумов по строительству газопроводов TANAP, TAP, Ионическо-Адриатического газопровода, компаний BP, Total, Snam.

Минэнерго отмечает, что заседание Консультативного совета пройдет по четырем сессиям. В рамках первой сессии будут заслушаны отчеты о работе, проделанной в рамках проекта «ЮГК», в рамках второй сессии выступят министры стран, привлеченных к реализации проекта. Третья сессия будет посвящена вопросам финансирования проекта «ЮГК», четвертая сессия - вопросам расширения Южного газового коридора и проект строительства Ионическо-Адриатического газопровода.

По итогам заседания будет подписана Совместная декларация.

Первое заседание КС по ЮГК состоялось в Баку в феврале 2015 года, второе – в феврале 2016 года в Баку.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается более $40 млрд.

Н.Аббасова