Японская компания выбрала проект студента БВШН

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась презентация проекта студента 4-курса БВШН, обучающегося по специальности «Инженерия по автоматизации процессов» Шамиля Омарова «Автоматическое управление солнечных панелей по двум осям». В мероприятии приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, глава представительства Японского агентства по международному сотрудничеству (JİCA) в Узбекистане Катсутоши Фушими, программ координатор программ JİCA в Азербайджане Нигяр Исмайлова, координатор программ JİCA в Узбекистане Фарход Курбонов, заведующий отделом технического регулирования Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ABOEMDA) Санан Аббасов, ведущий консультант в отделе технического регулирования ABOEMDA Джахид Микаилов, специалист ООО «Azalternativenerji» Эмин Нуриев, а также преподавательский и студенческий состав БВШН.

Мероприятие началось с демонстрации видеофильма, рассказывающего о солнечных панелях, установленных в новом кампусе БВШН при поддержке японского агентства в рамках проекта Шамиля Омарова. Затем Шамиль Омаров подробно рассказал о своем проекте.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов подчеркнул, что реализация проекта студента Высшей Школы – важное событие в жизни вуза. Он выразил удовлетворением тем, что японцы заинтересовались проектом Шамиля Омарова, и подчеркнул, что его успех станет примером для других студентов БВШН. Рассказывая об этом проекте, ректор Эльмар Гасымов отметил большую работу, проделанную в БВШН в направлении развития альтернативной энергетики в Азербайджане.

Ректор также рассказал об Учебном и исследовательском центре инженерии по возобновляемым источникам энергии, созданном при Высшей Школе. Говоря об альтернативных источникам энергии, в особенности о большом потенциале солнечной энергии, Эльмар Гасымов отметил, что такая энергия выгодна для нашей страны как в экономическом плане, так и в плане сохранения экологии. «Такая энергия неиссякаема, она экономически выгодна и при ее производстве не причиняется вреда окружающей среде», - сказал Э.Гасымов.

Глава представительства Японского агентства по международному сотрудничеству (JİCA) в Узбекистане Катсутоши Фушими отметил, что настало время использовать более совершенные технологии и привычная всем традиционная энергетика должна уступить место альтернативным видам энергии. «Альтернативные энергетические технологии, которые сегодня используются во многих странах мира, будут широко применяться и в Азербайджане», - сказал Катсутоши Фушими.

Отметим, что в 2016 году студент 4-курса БВШН Шамиль Омаров, обучающийся по специальности «Инженерия по автоматизации процессов», представил свой проект «Автоматическое управление солнечных панелей по двум осям» в передаче телеканала ATV «İdeya qazandı». Продемонстрировав миниатюрную модель будущего устройства, он отметил, что для реализации этого проекта необходима финансовая поддержка. Согласно проекту студента, солнечные панели автоматически регулируют нужное направление к главному источнику энергии, повышая таким образом производство электроэнергии на 30%. Этот проект был одобрен инвесторами, а на его реализацию было выделено 4165 манатов. Затем Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии отправило проект студента БВШН Шамиля Омарова на международный конкурс, в результате чего этот проект получил грант Японского агентства по международному сотрудничеству.