ЦРУ заморозило программу помощи Свободной сирийской армии - СМИ

ЦРУ приостановило поддержку повстанцев из Свободной сирийской армии (ССА), сообщают американские СМИ со ссылкой на собственные источники.
По их данным, такое решение было принято после нападения экстремистов на группы из ССА в январе этого года.
При этом, отмечается в сообщениях, представители оппозиции сообщили, что официального объяснения этой приостановки не было, хотя и не исключают, что в связи с нападениями решение было принято, чтобы предотвратить попадание оружия в руки боевиков.
В оппозиции выразили надежду на то, что решение носит временный характер.
Как отмечают СМИ, помощь, которая была заморожена, включает в себя деньги на выплаты зарплат, обучение, поставку боеприпасов, в частности, противотанковых ракет.
В сообщениях отмечается, что принятое ЦРУ решение никак не связано с приходом ко власти в США новой администрации.
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