МИД Киргизии призывает Астану не полемизировать из-за упреков Атамбаева в адрес пограничной политики Казахстана в 2010 году

Министерство иностранных дел Киргизии призывает казахстанских коллег в пограничном вопросе сосредоточиться на реализации задач, поставленных главами двух государств, а не вступать в полемику по поводу высказывания киргизского лидера Алмазбека Атамбаева.

Ранее временного поверенного в делах Киргизии Кайнарбека Токтомушева пригласили в МИД Казахстана для разъяснения позиции Астаны по поводу заявлений А.Атамбаева 17 февраля в эфире телеканала Euronews и вручили ноту, в которой было выражено удивление и несогласие в связи с этим выказыванием.

А.Атамбаев в интервью, в частности, заявил: "Если бы мы не вступили в Евразийский экономический союз, нам просто грозила бы блокада. В 2010 году, когда Казахстан устроил блокаду на полтора месяца, у нас даже были человеческие жертвы".

В ноте МИД Казахстана указывается, что в ходе различных переговоров на всех уровнях вплоть до настоящего времени официальный Бишкек не поднимал вопроса "блокады и человеческих жертв. По мнению казахстанской стороны, это свидетельствует о конъюнктурности его появления в текущих условиях. Ранее кыргызское руководство неоднократно подчеркивало роль Казахстана в урегулировании кризисной ситуации, сложившейся в соседнем государстве весной 2010 года. Такую же оценку давали многие международные структуры".

Между тем, как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе внешнеполитического ведомства Киргизии, после апрельской революции 2010 года действительно были ситуации, приведшие к летальному исходу среди граждан страны. "В частности, из-за невозможности пересечь границу легально группа молодых людей пыталась переплыть реку Чу (граница с Казахстаном на севере Киргизии - ИФ). Проходили сообщения о гибели ребенка, родители которого не могли провезти его через границу для оказания медицинской помощи", - сказала первый заместитель министра иностранных дел республики Динара Кемелова на встрече с казахским послом в Бишкеке Айымдосом Бозжигитовым.

"В тот полуторамесячный период отмечались случаи смерти тяжелобольных людей по причине отсутствия лекарств. Прекращение поставок в Киргизию жизненно важных лекарственных препаратов подвергло жизни тысячи людей реальной угрозе. Закрытие границ привело к ухудшению социально-экономического положения граждан и росту напряженности в республике", - отметила она.

При этом Д.Кемелова добавила, что, "в целях дальнейшего конструктивного взаимодействия и сотрудничества необходимо уйти от полемики по данному вопросу и сосредоточиться на реализации задач, поставленных главами наших государств".

По ее словам, на сегодняшний день из 12 контрольно-пропускных пунктов на границе четыре пункта остаются закрытыми в нарушение межправительственного соглашения от 25 декабря 2003 года.

7 апреля 2010 года в центре Бишкека произошли столкновения между властью и оппозицией, в ходе которых более 80 человек были убиты, более 300 пострадали. В результате произошедших событий в Киргизии сменилась власть, а бывший президент Курманбек Бакиев и его ближайшее окружение бежали из страны.