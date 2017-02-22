В морг с телом брата лидера КНДР в Куала-Лумпуре пытались проникнуть неизвестные

Полиция Малайзии заявила, что зафиксировала попытки проникновения неизвестных в морг Куала-Лумпура, где находится тело сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чон Нама, пишет в среду сайт британской газеты "Гардиан".
"Мы знаем о попытках проникнуть в больничный морг. Мы предприняли меры безопасности. Мы никому не позволим проникнуть в морг", - заявил генеральный инспектор полиции Малайзии Халид Абу Бакар.
Как ожидается, результаты вскрытия тела Ким Чон Нама будут обнародованы позже в среду.
Ким Чон Нам был убит 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура.
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