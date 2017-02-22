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Транспорт и связь 22.02.2017 10:53

Air Arabia Airlines с 16 марта начнет прямые авиарейсы из Шарджа в Баку

Компания «Air Arabia Airlines» 16 марта начнет осуществлять прямые авиарейсы по маршруту Шарджа-Баку, отмечается в сообщении Минкультуры и туризма Азербайджана.

Замминистра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов провел встречу с главным менеджером и директором по продажам компании Air Arabia Airlines Баратаном Равиндраном и Шалини Раджаном.

«Во время встречи было отмечено, что 16 марта 2017 года компания осуществит первый прямой авиарейс из города Шарджа (ОАЭ) в Баку, и посредством этого рейса представители туристических компаний ОАЭ и Омана совершат визиты в Азербайджан», - подчеркивает ведомство.

Кроме того, в апреле Air Arabia Airlines планирует организовать визит представителей туристических компаний из Индии в Баку.

Собеседники обменялись мнениями по перспективам двустороннего сотрудничества в туристической сфере.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОАЭ, АВИАРЕЙС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]