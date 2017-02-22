Air Arabia Airlines с 16 марта начнет прямые авиарейсы из Шарджа в Баку

Компания «Air Arabia Airlines» 16 марта начнет осуществлять прямые авиарейсы по маршруту Шарджа-Баку, отмечается в сообщении Минкультуры и туризма Азербайджана.

Замминистра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов провел встречу с главным менеджером и директором по продажам компании Air Arabia Airlines Баратаном Равиндраном и Шалини Раджаном.

«Во время встречи было отмечено, что 16 марта 2017 года компания осуществит первый прямой авиарейс из города Шарджа (ОАЭ) в Баку, и посредством этого рейса представители туристических компаний ОАЭ и Омана совершат визиты в Азербайджан», - подчеркивает ведомство.

Кроме того, в апреле Air Arabia Airlines планирует организовать визит представителей туристических компаний из Индии в Баку.

Собеседники обменялись мнениями по перспективам двустороннего сотрудничества в туристической сфере.

Р.Бабаев