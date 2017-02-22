Иранская делегация 27 марта прибудет в РФ для презентации нефтяного контракта - Новак

Иранская делегация 27 марта прибудет в Россию для презентации нефтяного контракта российским компаниям, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак по итогам визита в Тегеран.
"Договорились, что 27 марта иранская делегация должна прибыть, чтобы презентовать иранский нефтяной контракт. Я думаю, это сильно ускорит процесс", - сказал А.Новак.
По его словам, переговорный процесс продвигается "достаточно позитивно". "Наши компании отрабатывают совместно с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), в соответствии с той информацией, которая предоставлена по разным месторождениям. Выбраны интересующие (российские - ИФ) компании месторождения и идет переговорный процесс", - отметил он.
"Где-то вырабатывается соглашение об основных условиях, где-то изучается информация, но мы думаем, что в ближайшее время до конца получим информацию от иранских партнеров по основным условиям иранского нефтяного контракта, окончательные", - подчеркнул он.
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