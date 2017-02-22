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Дальнее зарубежье 22.02.2017 11:48

Канада примет беженцев-езидов из Ирака

Власти Канады намерены принять к концу года 1,2 тыс. беженцев-езидов, подвергшихся гонениям со стороны террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке, сообщили в среду западные СМИ.

"Наше правительство разместит на территории Канады около 1,2 тыс. человек, спасшихся от ИГ", - сказал министр Канады по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Ахмед Хуссейн.

По его словам, к настоящему моменту в страну прибыли около 400 иракских езидов. Каждый из них прошел специальное индивидуальное собеседование и проверку канадских служб безопасности.

Езиды - народ, разговаривающий на курдском языке и проживающий преимущественно на севере Ирака.

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Тэги: КАНАДА, БЕЖЕНЦЫ, ПРИЕМ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]