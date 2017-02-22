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Бизнес и законодательство 22.02.2017 11:20

Импорт кондиционеров в Азербайджан в 2016г увеличился в 5 раз

Импорт кондиционеров в Азербайджан за 2016 год увеличился по сравнению с 2015 годом в 5 раз - до 79,675 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Общая стоимость импортированных в республику в отчетном году кондиционеров оценивается в $19 млн 703,8 тыс. (рост в 3,6 раза по сравнению с 2015 годом)", - отметили в ведомстве.

В 2016 году также наблюдалось резкое увеличение импорта в Азербайджан вычислительных машин, блоков и установок. В частности, за 2016 год их импортировано в Азербайджан 240,9 тыс. единиц (рост в 3,3 раза) на сумму $48 млн 335,5 тыс (рост на 13,7%).

Кроме этого, в 2016 году на 2% - до 99,859 тыс. единиц сократился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается в $16 млн 853 тыс. (рост в 2,4 раза).

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОНДИЦИОНЕРЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]