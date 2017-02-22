Новая администрация США продолжит оказывать поддержку проекту «Южный газовый коридор» - Данниган

Новое правительство США будет и далее оказывать поддержку проекту «Южный газовый коридор», заявила заместитель помощника главы Госдепартамента США по энергетической дипломатии Робин Данниган на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку в среду.

«Новое правительство США поддерживает проект «Южный газовый коридор», а также меры по обеспечению энергетической безопасности Европы», - подчеркнула Р.Данниган, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Она отметила важность проведения 23 февраля в Баку третьего заседания Консультативного совета по проекту ЮГК.

В свою очередь, И.Алиев отметил большой объем проделанной работы в рамках проекта ЮГК.

«До завершения проекта ЮГК осталось совсем немного», - подчеркнул президент.

Глава государства высоко оценил продолжительную поддержку со стороны США реализации проекта ЮГК.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается более $40 млрд.

Р.Бабаев