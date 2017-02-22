Новая администрация США продолжит оказывать поддержку проекту «Южный газовый коридор» - Данниган

Новое правительство США будет и далее оказывать поддержку проекту «Южный газовый коридор», заявила заместитель помощника главы Госдепартамента США по энергетической дипломатии Робин Данниган на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку в среду.
«Новое правительство США поддерживает проект «Южный газовый коридор», а также меры по обеспечению энергетической безопасности Европы», - подчеркнула Р.Данниган, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Она отметила важность проведения 23 февраля в Баку третьего заседания Консультативного совета по проекту ЮГК.
В свою очередь, И.Алиев отметил большой объем проделанной работы в рамках проекта ЮГК.
«До завершения проекта ЮГК осталось совсем немного», - подчеркнул президент.
Глава государства высоко оценил продолжительную поддержку со стороны США реализации проекта ЮГК.
Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается более $40 млрд.
Р.Бабаев
В американском штате Индиана 26 февраля объявлен Днем памяти жертв Ходжалы
Алиев принял заместителя помощника главы Госдепартамента США по энергетической дипломатии
Армения обстреляла азербайджанские позиции из 82-миллиметровых минометов, заявляют в Баку
Президент Исландии заявляет, что не может и не собирается запрещать пиццу с ананасами
Гольфист-профессионал Рори Макилрой высоко оценил игру президента США Трампа в гольф
Азербайджанские таможенники предотвратили незаконный вывоз из страны 25 древних ковров
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Большинство патентов казахстанских ученых не востребовано, в научных работах нередко присутствует плагиат - Назарбаев
Более 1 тыс. человек предписано покинуть свои дома в Калифорнии из-за наводнения
Свыше трех десятков человек задержаны в Турции по подозрению в связях ИГ - ТВ
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Японская компания выбрала проект студента БВШН
ВТБ (Азербайджан) получил награду за благотворительную деятельность
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»