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СНГ 22.02.2017 12:14

Большинство патентов казахстанских ученых не востребовано, в научных работах нередко присутствует плагиат - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественной сессии общего собрания Национальной академии наук Казахстана, сообщила пресс-служба президента.

В ходе мероприятия глава государства выделил несколько актуальных вопросов в отношении отечественной системы управления и координации научной деятельности, говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.

"Мы децентрализовали науку. Большую часть передали в вузы, но они все еще не стали инновационными центрами. Казахстанские ученые активно патентуют свои результаты. Однако подавляющее большинство патентов не востребовано. Финансирование науки осуществляется, в основном, за счет государства. Практически не привлекаются заказы реального сектора. При этом в научных работах нередко содержится плагиат", - сказал Н. Назарбаев, слова которого приведены в сообщении.

В этой связи президент поручил кардинально изменить подходы по развитию отечественной науки и поставил ряд конкретных задач в данном направлении.

"Следует внедрить механизмы, ориентирующие научно-исследовательские разработки на потребности казахстанских предприятий. Перед нами стоит задача по развитию импортозамещения и экспортного производства", - отметил Н.Назарбаев.

Глава государства также указал на необходимость улучшения качества экспертизы фундаментальных и гуманитарных научных проектов, привлекая в этих целях потенциал академии.

Н.Назарбаевым было также предложено создать при Академии наук коллегиальный орган по этике, который мог бы разработать кодекс ученого и кодекс по этике публикаций.

Также было дано поручение об учреждении дополнительных грантов лучшим исследователям для прохождения стажировки в научных центрах мирового уровня, а также изучить вопрос о выделении грантов молодым ученым из стран Центральной Азии для проведения научных исследований в Казахстане.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, НАУКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]