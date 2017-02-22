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Дальнее зарубежье 22.02.2017 12:05

Более 1 тыс. человек предписано покинуть свои дома в Калифорнии из-за наводнения

Власти американского штата Калифорния постановили провести эвакуацию более 1 тыс. человек из-за наводнения, сообщают в среду местные СМИ.

Спасательные службы к настоящему моменту эвакуировали уже более 200 человек из пригородов города Сан-Хосе.

Наводнение вызвано продолжающимися ливнями на западе штата. В частности, из-за дождей в Сан-Хосе вышла из берегов река Койот.

Сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, НАВОДНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]