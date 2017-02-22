Более 1 тыс. человек предписано покинуть свои дома в Калифорнии из-за наводнения

Власти американского штата Калифорния постановили провести эвакуацию более 1 тыс. человек из-за наводнения, сообщают в среду местные СМИ.
Спасательные службы к настоящему моменту эвакуировали уже более 200 человек из пригородов города Сан-Хосе.
Наводнение вызвано продолжающимися ливнями на западе штата. В частности, из-за дождей в Сан-Хосе вышла из берегов река Койот.
Сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало.
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