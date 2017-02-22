SOCAR в январе незначительно сократила добычу нефти

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе 2017 года добыла 645,1 тыс. тонн нефти, что на 0,3% ниже показателя января прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.
В целом, по Азербайджану в январе 2017 года добыча нефти составила 3 млн 367,5 тыс. тонн (спад на 4,2%).
В 2016 году добыча нефти по SOCAR составила 7 млн 521 тыс. тонн нефти.
А.Азизов
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