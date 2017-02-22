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Это интересно 22.02.2017 12:05

Президент Исландии заявляет, что не может и не собирается запрещать пиццу с ананасами

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон уточнил свое высказывание о запрете пиццы с ананасами, сообщает в среду сайт британской газеты "Гардиан".

"У меня нет полномочий, чтобы принять закон, запрещающий людям добавлять ананасы в свою пиццу. И я рад, что у меня нет такой власти", - заявил Г.Йоуханнессон.

Он, добавил, что считает неправильным наделять главу государства безграничной властью.

"Я бы не занимал свой пост, если бы я мог принимать законы, запрещающие все, что я не люблю. Я бы не хотел жить в такой стране. Что касается пиццы, я рекомендую добавлять в нее морепродукты", - отметил Г.Йоуханнессон.

На прошлой неделе президент Исландии в ходе выступления перед старшеклассниками школы рассказал о своих личных предпочтениях. В частности, Г.Йоуханнессон заявил, что болеет за английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", а также что запретил бы использовать ананасы в качестве начинки для пиццы, если бы мог. Цитата моментально разлетелась по СМИ и социальным сетям.

Как отмечает "Гардиан", неформальный стиль поведения президента, который ранее преподавал историю в Университете Исландии, помог ему добиться уровня одобрения среди населения страны в 97%.

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Тэги: ИСЛАНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПИЦЦА, РАЗЪЯСНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]