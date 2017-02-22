Могерини совершит в начале марта турне по странам Западных Балкан

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини с 1 по 4 марта посетит государства Западных Балкан - Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Македонию, Сербию и Черногорию, сообщила в среду в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Для Европейского союза работа с регионом в самом сердце Европы - Западными Балканами - является одним из ключевых приоритетов. Я намерена посмотреть, как каждый из партнеров на Западных Балканах продвигается по пути реформ в направлении Европейского союза, чтобы убедиться, что процесс является необратимым", - заявила Ф.Могерини в преддверии своего визита.

Она отметила важность в этом контексте регионального сотрудничества и добрососедских отношений.

Во время визита в регион, говорится в сообщении ЕВС, глава европейской дипломатии встретится с представителями правительств, политических партий и парламентов западнобалканских стран.

На заседании Совета ЕС по иностранным делам, который состоится 6 марта в Брюсселе, Ф.Могерини проинформирует глав МИД стран Евросоюза о результатах этой поездки.