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Дальнее зарубежье 22.02.2017 16:01

Могерини совершит в начале марта турне по странам Западных Балкан

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини с 1 по 4 марта посетит государства Западных Балкан - Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Македонию, Сербию и Черногорию, сообщила в среду в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Для Европейского союза работа с регионом в самом сердце Европы - Западными Балканами - является одним из ключевых приоритетов. Я намерена посмотреть, как каждый из партнеров на Западных Балканах продвигается по пути реформ в направлении Европейского союза, чтобы убедиться, что процесс является необратимым", - заявила Ф.Могерини в преддверии своего визита.

Она отметила важность в этом контексте регионального сотрудничества и добрососедских отношений.

Во время визита в регион, говорится в сообщении ЕВС, глава европейской дипломатии встретится с представителями правительств, политических партий и парламентов западнобалканских стран.

На заседании Совета ЕС по иностранным делам, который состоится 6 марта в Брюсселе, Ф.Могерини проинформирует глав МИД стран Евросоюза о результатах этой поездки.

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Тэги: ЕС, БАЛКАНЫ, МОГЕРИНИ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]