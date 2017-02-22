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Регион 22.02.2017 16:14

Прокуратура Грузии не нашла подтверждений незаконного вывода экс-премьера Мерабишвили из тюрьмы на допрос

Главная прокуратура Грузии завершила расследование заявления о незаконном выводе бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили в ночь на 14 декабря 2013 года из тюремной камеры, где он отбывает наказание, на допрос в здание департамента по исполнению наказаний.

По заявлению Главной прокуратуры, расследование, которое было начато в июне 2016 года на основании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворившего иск "Мерабишвили против Грузии", не подтвердило факт незаконной перевозки В.Мерабишвили из тюрьмы в здание департамента по исполнению наказаний.

"В рамках расследования были проведены все необходимые мероприятия. В частности, были просмотрены видеозаписи с 18 камер уличного наблюдения, расположенных на вероятном маршруте, указанном В.Мерабишвили. На всех этих видеозаписях в указанное время не зафиксирован джип, на котором якобы перевозили В.Мерабишвили", - говорится в заявлении прокуратуры.

В документе говорится и о том, что видеозаписи с камер наблюдения были проверены экспертами на предмет возможного монтажа видеозаписи, чего обнаружено не было.

Прокуратура заявляет, что расследование по данному факту закрыто и его результаты переданы адвокатам В.Мерабишвили.

Бывший премьер Грузии, задержанный в мае 2013 года по обвинению подкупе, растрате и превышении служебных полномочий, утверждает, что в декабре 2013 года ночью его вывели из тюремной камеры, надев на голову его же свитер, и отвезли в здание, предположительно, департамента по исполнению наказаний, где задавали вопросы об обстоятельствах смерти скончавшегося в феврале 2005 года экс-премьера Зураба Жванмия, а также об офшорных счетах экс-президента М.Саакашвили. После допроса, его с натянутым на голову свитером вновь отвезли в тюрьму.

Через своих адвокатов В.Мерабишвили обратился в ЕСПЧ с иском по назначению расследования факта его незаконного вывода на допрос за пределами тюрьмы. Иск Европейским судом был удовлетворен.

В.Мерабишвили с февраля 2014 года отбывает пятилетнее тюремное наказание.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭКС, ПРЕМЬЕР, ПРОКУРАТУРА


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