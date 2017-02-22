Обсуждавшийся с Тиллерсоном вопрос о зонах безопасности в Сирии требует согласования с Дамаском - Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на переговорах со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном в Бонне обсуждал идею президента США Дональда Трампа о создании в Сирии так называемых "зон безопасности", однако этот вопрос требует согласования с официальным Дамаском.
"Эту тему (создание "зон безопасности") затрагивали в ходе моей встречи с Р.Тиллерсоном в Бонне 16 февраля на полях министерской встречи G20. Американская сторона сообщила, что эта концепция сейчас находится в проработке", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в среду.
"Разумеется, мы будем выступать за то, чтобы любые инициативы подобного рода, которые касаются сирийской территории, согласовывались с сирийским правительством", - подчеркнул российский министр.
По словам С.Лаврова, в противном случае "будет не очень просто реализовывать эти и другие шаги".
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