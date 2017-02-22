Президент Алиев принял госминистра Японии по экономике, торговле и промышленности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду госминистра Японии по экономике, торговле и промышленности Йошифуми Мацумуру, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев выразил удовлетворение уровнем политических отношений между двумя странами.

Президент подчеркнул, что при финансовой поддержке Японии в Азербайджане реализуются ряд важных проектов, выразив надежду на участие в будущем японских компаний в осуществлении новых нефтегазовых проектов.

Й.Мацумуру выразил заинтересованность Токио в развитии сотрудничества с Баку в нефтегазовой сфере.

Ф.Исазаде, Р.Бабаев