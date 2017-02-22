Пассажироперевозки в Азербайджане в январе 2017г увеличились на 2,7%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе 2017 года составил 141 млн 363,8 тыс. человек, что на 2,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге перевезено 164,8 тыс. человек (рост на 14,2%), морским транспортом - 1,2 тыс. человек (рост на 20%), воздушным транспортом – 146,7 тыс. человек (спад на 28%), метро – 18 млн 108,1 тыс. человек (рост на 8%).

Автомобильным транспортом в январе 2017 года перевезено 122 млн 943 тыс. пассажиров (рост на 1,9%). При этом автобусами в указанный период перевезено 118 млн 587,2 тыс. пассажиров (рост на 1,9%), такси – 4 млн 355,8 тыс. человек (рост на 3,1%).

А.Ахундов