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Транспорт и связь 22.02.2017 16:03

Пассажироперевозки в Азербайджане в январе 2017г увеличились на 2,7%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе 2017 года составил 141 млн 363,8 тыс. человек, что на 2,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге перевезено 164,8 тыс. человек (рост на 14,2%), морским транспортом - 1,2 тыс. человек (рост на 20%), воздушным транспортом – 146,7 тыс. человек (спад на 28%), метро – 18 млн 108,1 тыс. человек (рост на 8%).

Автомобильным транспортом в январе 2017 года перевезено 122 млн 943 тыс. пассажиров (рост на 1,9%). При этом автобусами в указанный период перевезено 118 млн 587,2 тыс. пассажиров (рост на 1,9%), такси – 4 млн 355,8 тыс. человек (рост на 3,1%).

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]