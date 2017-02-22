Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7447 EUR   1.8399 RUR   0.0304 GBR   2.1809 TRY   0.4816

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Фев 15° 25 Фев 13°

Это интересно 22.02.2017 16:09

Forbes оценил стоимость подарочных наборов для номинантов на "Оскар"

Номинанты на премию "Оскар" 2017 года в самых престижных категориях получат более дешевые наборы подарков, чем год назад, пишет Forbes.

По данным издания, в этом году каждая из корзин с подарками будет стоить менее $200 тысяч, хотя год назад стоимость составляла около $232 тысяч. В общей сложности подарки обошлись в $6 млн. При этом организаторы лишь отмечают, что подарки стоят более $100 тысяч.

Речь идет о специальных наборах, которые спонсоры дарят всем 25 номинантам в актерских категориях и категории за режиссуру.

В наборы входят оплаченные путешествия, приглашения на дорогостоящие косметические процедуры и даже такие экзотические подарки, как туалетная бумага ручной работы, вибратор за $250 или купон на подтяжку груди за $1900.

В 2016 году спонсорам нужно было предоставить товаров и услуг минимум на $4000, чтобы их бренд попал в эту подарочную корзину, не считая фиксированного взноса за право одарить актеров и актрис. Компании, однако, согласны на любые траты, так как рассматривают такую акцию в качестве отличной рекламы.

Тем не менее, в прошлом году организаторы "Оскара" подали в суд на маркетинговую компанию Distinctive Assets, обвинив ее в нанесении ущерба репутации. Стороны пришли к соглашению, и Distinctive Assets пообещала ясно дать понять, что Американская киноакадемия не имеет отношения к этим подаркам и не расходует на них свои средства.

Forbes признает, что точно оценить стоимость подарочных наборов сложно, но они явно стали дешевле. Например, в прошлом году актеры, актрисы и режиссеры получили VIP-туры в Израиль ($55 тыс. каждый), оплаченные туры в Японию ($54 тыс.), договор с Audi на аренду машин ($45 тыс.), а также пожизненное право получать косметику люксовой марки Lizora ($31 тыс.).

В этом году самым дорогим подарком стала трехдневная поездка на ранчо в Калифорнии ($40 тыс.).

89-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет 26 февраля, ее ведущим станет Джимми Киммел. Лидером по числу номинаций (14, в том числе две песни в одной номинации) является музыкальная мелодрама Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ОСКАР, ПОДАРКИ, СТОИМОСТЬ


Похожие новости


Актер Леонадро Ди Каприо получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в картине "Выживший" Обладателям "Оскара" сократят выступления на церемонии за счет благодарностей "Операция Арго" Бена Аффлека удостоена "Оскара" как лучший фильм

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]