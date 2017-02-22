В Ереване не видят альтернативы Минской группе ОБСЕ, продолжат усилия по урегулированию карабахского конфликта - глава МИД Армении

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Эдвард Налбандян подтвердили безальтернативность формата Минской группы ОБСЕ для урегулирования карабахского конфликта.
"По моему глубокому убеждению, альтернативы нынешнему формату работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ не существует", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Э.Налбандяном в Москве.
"Сопредседатели не бездействуют, я не могу так квалифицировать то, что сейчас происходит в рамках этой тройки", - отметил министр, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Глава МИД Армении согласился с С.Лавровым в том, что касается безальтернативности формата Минской группы.
"Альтернативы нет, мы будем совместно с сопредседателями (Россией, США, Францией) продолжать усилия, направленные на мирное урегулирование этого конфликта и для создания условий, необходимых для продвижения переговорного процесса", - сказал Э.Налбандян.
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