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Карабахский конфликт 22.02.2017 16:16

В Ереване не видят альтернативы Минской группе ОБСЕ, продолжат усилия по урегулированию карабахского конфликта - глава МИД Армении

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Эдвард Налбандян подтвердили безальтернативность формата Минской группы ОБСЕ для урегулирования карабахского конфликта.

"По моему глубокому убеждению, альтернативы нынешнему формату работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ не существует", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Э.Налбандяном в Москве.

"Сопредседатели не бездействуют, я не могу так квалифицировать то, что сейчас происходит в рамках этой тройки", - отметил министр, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Глава МИД Армении согласился с С.Лавровым в том, что касается безальтернативности формата Минской группы.

"Альтернативы нет, мы будем совместно с сопредседателями (Россией, США, Францией) продолжать усилия, направленные на мирное урегулирование этого конфликта и для создания условий, необходимых для продвижения переговорного процесса", - сказал Э.Налбандян.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИД, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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