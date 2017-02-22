Киргизия выиграла суд у друга сына экс-президента Бакиева

Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное ранее в пользу латвийского бизнесмена, друга младшего сына экс-президента Максима Бакиева и бывшего владельца "Манас Банка" Валерия Белоконя, арбитражное решение на сумму $16,5 млн, которые он требовал у Киргизии.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе правительства республики, решение Апелляционного суда Парижа в пользу Киргизии вынесено на основании того, что ЗАО "Манас Банк" "занимался отмыванием преступных доходов".

В пресс-службе сообщили, что дело, связанное с "Манас Банком", вел Центр судебного представительства правительства Киргизии, который представлял интересы республики в суде.

В пресс-службе напомнили, что на следующий день после смены власти в Киргизии 8 апреля 2010 года Национальный банк республики ввел в "Манас Банке" и в четырех других банках режим временного управления в связи с совершением в таких них крупномасштабных подозрительных операций. Впоследствии "Манас Банк" объявил банкротство.

"В 2011 году единственный акционер банка, латвийский бизнесмен В. Белоконь обратился в международный арбитраж в Париже с требованием о взыскании с Киргизии компенсации за "экспроприацию" ЗАО "Манас Банк". В октябре 2014 года международный арбитраж в Париже присудил Киргизии выплатить бизнесмену $16,5 млн, а также возместить юридические расходы В.Белоконя и проценты на эти суммы", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь Киргизия в январе 2015 года обратилась в Апелляционный суд Парижа с требованием отменить указанное решение. Киргизская сторона обосновала свое обращение тем, что "решение (арбитража) присуждало в пользу В.Белоконя компенсацию за бизнес, который по существу являлся преступным предприятием, занимавшимся в существенной части отмыванием преступных доходов".

"21 февраля 2017 года Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в пользу Белоконя арбитражное решение, суд также взыскал с В.Белоконя 300,000 евро юридических расходов Киргизии", - добавили в пресс-службе.

По ее данным, в решении суда говорится, что "в течение двух лет и восьми месяцев общий оборот операций в "Манас Банке" составил $5,2 млрд, больше, чем валовой национальный продукт Киргизии в 2008 году".

В решении суда также указывается, что молниеносный успех банка в столь короткий срок в развивающейся стране не может быть объяснен обычной банковской практикой. "Банк был приобретен Белоконем, чтобы развить практику по отмыванию преступных доходов в государстве, в котором его привилегированные отношения с имущими экономической властью обеспечили бы ему отсутствие реального контроля над его деятельностью - практику, которая не могла бы процветать в менее благоприятных условиях в Латвии", - говорится в решении суда.

В. Белоконь входил в близкое окружение младшего сына экс-президента Курманбека Бакиева Максима. В.Белоконь и М.Бакиев имели несколько совместных бизнес-проектов, а также владели футбольным клубом.