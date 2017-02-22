Нефть дешевеет в среду, цена Brent опустилась до $56,3 за баррель

Нефть эталонных марок перешла к снижению в среду на сомнениях инвесторов в эффективности мер ОПЕК по снижению добычи.

Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:46 потеряли в цене $0,36 (0,64%) - до $56,3 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустилась на $0,31 (0,57%) - до $54,02 за баррель.

Накануне генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил уверенность в том, что члены картеля продолжат снижать добычу нефти, что, в свою очередь, поможет снизить уровень мировых запасов топлива.

Между тем глава французской Total SA Патрик Пуянне отметил в интервью агентству Bloomberg, что запасы существенно снизятся только в случае, если страны ОПЕК продлят соглашение еще на полгода, до конца 2017 года.

Также участники рынка ждут данных о запасах нефти в США, которые на этой неделе будут обнародованы в четверг, а не в среду в связи с празднованием Дня президентов в понедельник.

Аналитики в среднем ожидают, что за минувшую неделю резервы нефти в Штатах выросли на 3,5 млн баррелей.

Тем временем аналитики Citigroup повысили прогноз средних цен на нефть Brent на первый квартал 2017 года на $5, до $55 за баррель, на второй квартал - на $2, до $56 за баррель. Также они допустили, что Brent может подорожать до $70 за баррель к концу года.