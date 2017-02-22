Банки-агенты АИФ в 2006-2017гг выдали кредитов на 762 млн манатов

Банки-агенты ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) в 2006-2017гг выдали 18,497 тыс. ипотечных кредита.
Согласно данным, опубликованным на сайте АИФ, до сих пор по линии АИФ выдано ипотечных кредитов на сумму 762 млн 404,2 тыс. манатов.
АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок – до 30 лет. Первичный платеж составляет 15%.
А.Азизов
Права блогера Лапшина будет защищать новый адвокат – посольство РФ в Баку
Президент Азербайджана выделил 2 млн манат на развитие породы карабахских скакунов
Военнослужащий Азербайджана погиб в зоне карабахского конфликта в результате армянского артобстрела – Минобороны
Электромонтер строительного треста SOCAR скончался при прокладке кабеля на Нефтяных камнях
Forbes оценил стоимость подарочных наборов для номинантов на "Оскар"
Азербайджан заинтересован в наращивании турпотока с Алжиром - посол
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
В Бишкеке в ходе визита президента РФ в Киргизию рассчитывают обсудить двустороннее взаимодействие в ЕАЭС
Адвокаты Фирташа намерены добиваться от Минюста США снятия его дела с рассмотрения
Заседание координаторов стран БРИКС пройдет в китайском Нанкине 23-24 февраля
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club провели семинар
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»