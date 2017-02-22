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Карабахский конфликт 22.02.2017 16:32

Военнослужащий Азербайджана погиб в зоне карабахского конфликта в результате армянского артобстрела – Минобороны

Военнослужащий ВС Азербайджана погиб в результате артобстрела с армянской стороны в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Военнослужащий Азербайджана Ханоглан Халилов погиб 22 февраля в дневные часы в зоне карабахского конфликта в результате артиллерийского обстрела азербайджанских позиций со стороны ВС Армении»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ВС, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]