Военнослужащий Азербайджана погиб в зоне карабахского конфликта в результате армянского артобстрела – Минобороны

Военнослужащий ВС Азербайджана погиб в результате артобстрела с армянской стороны в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
«Военнослужащий Азербайджана Ханоглан Халилов погиб 22 февраля в дневные часы в зоне карабахского конфликта в результате артиллерийского обстрела азербайджанских позиций со стороны ВС Армении»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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