Французская полиция провела допрос двух сотрудников команды Ле Пен

Сотрудники подразделения французской полиции по противодействию коррупции провели допрос телохранителя и руководителя канцелярии лидера французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен по делу о мошенничестве, сообщают в среду местные СМИ.

В частности, двух сотрудников команды М.Ле Пен - Тьерри Лежье и Катрин Гризе - подозревают в фиктивном трудоустройстве сотрудников в Европарламенте.

Ранее лидер французских ультраправых не раз отвергала все подобные обвинения, отмечая, что дело носит политический характер.

"Французы хорошо понимают разницу между реальными судебными делам и политическими интригами", - сказала она.

М.Ле Пен является одним из основных претендентов на пост президента Франции. По результатам последних опросов, она сможет победить в первом туре выборов, но во втором туре проиграет как экс-министру экономики Эмманюэлю Макрону, так и экс-премьеру Франсуа Фийону.

Французские президентские выборы пройдут в апреле-мае 2017 года.