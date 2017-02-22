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Дальнее зарубежье 22.02.2017 17:16

Французская полиция провела допрос двух сотрудников команды Ле Пен

Сотрудники подразделения французской полиции по противодействию коррупции провели допрос телохранителя и руководителя канцелярии лидера французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен по делу о мошенничестве, сообщают в среду местные СМИ.

В частности, двух сотрудников команды М.Ле Пен - Тьерри Лежье и Катрин Гризе - подозревают в фиктивном трудоустройстве сотрудников в Европарламенте.

Ранее лидер французских ультраправых не раз отвергала все подобные обвинения, отмечая, что дело носит политический характер.

"Французы хорошо понимают разницу между реальными судебными делам и политическими интригами", - сказала она.

М.Ле Пен является одним из основных претендентов на пост президента Франции. По результатам последних опросов, она сможет победить в первом туре выборов, но во втором туре проиграет как экс-министру экономики Эмманюэлю Макрону, так и экс-премьеру Франсуа Фийону.

Французские президентские выборы пройдут в апреле-мае 2017 года.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УЛЬТРАПРАВЫЕ, ДОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]