Французская полиция провела допрос двух сотрудников команды Ле Пен

Сотрудники подразделения французской полиции по противодействию коррупции провели допрос телохранителя и руководителя канцелярии лидера французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен по делу о мошенничестве, сообщают в среду местные СМИ.
В частности, двух сотрудников команды М.Ле Пен - Тьерри Лежье и Катрин Гризе - подозревают в фиктивном трудоустройстве сотрудников в Европарламенте.
Ранее лидер французских ультраправых не раз отвергала все подобные обвинения, отмечая, что дело носит политический характер.
"Французы хорошо понимают разницу между реальными судебными делам и политическими интригами", - сказала она.
М.Ле Пен является одним из основных претендентов на пост президента Франции. По результатам последних опросов, она сможет победить в первом туре выборов, но во втором туре проиграет как экс-министру экономики Эмманюэлю Макрону, так и экс-премьеру Франсуа Фийону.
Французские президентские выборы пройдут в апреле-мае 2017 года.
Права блогера Лапшина будет защищать новый адвокат – посольство РФ в Баку
Президент Азербайджана выделил 2 млн манат на развитие породы карабахских скакунов
Военнослужащий Азербайджана погиб в зоне карабахского конфликта в результате армянского артобстрела – Минобороны
Болгария в 2020г начнет получать 1 млрд кубометров газа в год с азербайджанского месторождения Шах-Дениз по IGB – министр энергетики
Партнерами Минналогов Азербайджана стали 443 налогоплательщика
Электромонтер строительного треста SOCAR скончался при прокладке кабеля на Нефтяных камнях
Forbes оценил стоимость подарочных наборов для номинантов на "Оскар"
Азербайджан заинтересован в наращивании турпотока с Алжиром - посол
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club провели семинар
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»