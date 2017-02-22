Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7447 EUR   1.8399 RUR   0.0304 GBR   2.1809 TRY   0.4816

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Фев 15° 25 Фев 13°

Дальнее зарубежье 22.02.2017 17:02

Израильский премьер Нетаньяху может в ближайшее время посетить Россию для обсуждения Сирии - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может в скором времени посетить с визитом Россию для обсуждения ситуации в Сирии с президентом РФ, пишет в среду газета "Джерузалем пост" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Нетаньяху обсудил ситуацию в Сирии, и то, как он определяет интересы Израиля там, с президентом США Дональдом Трампом, когда встречался с ним неделю назад. Целью поездки в Москву теперь будет проведение похожей беседы с (президентом России Владимиром - ИФ) Путиным", - пишет издание.

Источники издания не уточняют, в каком именно месяце может состояться визит Б.Нетаньяху в Москву, однако отмечают, что это может произойти "в ближайшее время".

В феврале премьер-министр Израиля успел посетить Лондон, Вашингтон, Сингапур, в данный момент он находится в Сиднее. На конец марта у него запланирована еще одна поездка в Вашингтон и встреча с Д.Трампом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Премьер-министр Израиля прибыл с визитом в Азербайджан Нетаньяху в декабре совершит визит в Азербайджан и Казахстан Премьер Израиля в октябре совершит визит в Азербайджан Визит израильского премьера и его супруги в Нью-Йорк обошелся почти в $542 тыс. - СМИ Израиль не допустит, чтобы Иран использовал территорию Сирии в целях агрессии - Нетаньяху Нетаньяху заявил, что вновь призовет в Москве к пресечению попадания современных вооружений в руки "Хезболлы"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]