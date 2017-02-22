Израильский премьер Нетаньяху может в ближайшее время посетить Россию для обсуждения Сирии - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может в скором времени посетить с визитом Россию для обсуждения ситуации в Сирии с президентом РФ, пишет в среду газета "Джерузалем пост" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
"Нетаньяху обсудил ситуацию в Сирии, и то, как он определяет интересы Израиля там, с президентом США Дональдом Трампом, когда встречался с ним неделю назад. Целью поездки в Москву теперь будет проведение похожей беседы с (президентом России Владимиром - ИФ) Путиным", - пишет издание.
Источники издания не уточняют, в каком именно месяце может состояться визит Б.Нетаньяху в Москву, однако отмечают, что это может произойти "в ближайшее время".
В феврале премьер-министр Израиля успел посетить Лондон, Вашингтон, Сингапур, в данный момент он находится в Сиднее. На конец марта у него запланирована еще одна поездка в Вашингтон и встреча с Д.Трампом.
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