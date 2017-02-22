Минобороны Турции отменило запрет на ношение головных платков для женщин-военнослужащих

Министерство национальной обороны Турции отменило запрет на ношение головного платка для женщин, служащих в Вооруженных силах Турции, сообщает в среду турецкое агентство "Анадолу".
Снятие запрета применяется ко всем женщинам, служащим в Генштабе, штабах командования и в войсковых соединениях. Женщинам-военнослужащим разрешено надевать головные платки под берет, но цвет платка должен совпадать с цветом всей формы.
Изменения вступят в силу после публикации об отмене запрета в официальном издании правительства Турции "Ресми газет".
В 2013 году власти Турции разрешили носить головные платки женщинам-госслужащим.
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