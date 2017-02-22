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Регион 22.02.2017 17:26

Минобороны Турции отменило запрет на ношение головных платков для женщин-военнослужащих

Министерство национальной обороны Турции отменило запрет на ношение головного платка для женщин, служащих в Вооруженных силах Турции, сообщает в среду турецкое агентство "Анадолу".

Снятие запрета применяется ко всем женщинам, служащим в Генштабе, штабах командования и в войсковых соединениях. Женщинам-военнослужащим разрешено надевать головные платки под берет, но цвет платка должен совпадать с цветом всей формы.

Изменения вступят в силу после публикации об отмене запрета в официальном издании правительства Турции "Ресми газет".

В 2013 году власти Турции разрешили носить головные платки женщинам-госслужащим.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АРМИЯ, ПЛАТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]