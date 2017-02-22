Еврокомиссия отметила высокий дефицит бюджета Италии, недостаточные инвестиции в Германии

Европейская комиссия в среду обнародовала отчет об экономической и социальной ситуации в странах-членах ЕС, в котором, в частности, отмечается слишком высокий дефицит бюджета Италии и дисбаланс в бюджетных показателях Германии.
Как говорится в пресс-релизе, "в большинстве государств-членов ЕС восстановление экономики привело к снижению безработицы, хотя показатели все еще выше, чем до кризиса". В ряде стран удалось скорректировать высокие дефициты баланса счета текущих операций, и наблюдается снижение задолженности в процентном отношении к ВВП.
Тем не менее, авторы доклада указывают на наличие таких рисков, как существенный объем "плохих" кредитов на балансах банков и по-прежнему высокий дефицит во внешней торговле.
"Анализ данных показывает, что наша стратегия, основанная на увеличении инвестиций, проведении структурных реформ и следовании рациональной бюджетной политике, приносит свои плоды, - заявил заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис. - Поэтому, вместо того, чтобы давать ложные обещания, которые мы не сможем выполнить, нам нужно придерживаться прежнего курса и решать вопросы, связанные с последствиями кризиса и структурной слабостью в экономике".
В докладе отмечается, что в Болгарии, Франции, Хорватии, Италии, Португалии и на Кипре наблюдается существенный экономический дисбаланс, в Германии, Ирландии, Испании, Нидерландах, Словении и Швеции - просто дисбаланс.
ЕК указывает на то, что если правительство Италии не примет обещанных мер по сокращению дефицита бюджета как минимум на 0,2% ВВП, страна рискует превысить требуемый размер дефицита. Если это случится, на нее может быть наложен штраф.
Также авторы доклада считают, что высокий профицит внешнеторгового баланса Германии отражает повышенный объем сбережений и недостаточный объем инвестиций в частном и государственном секторах крупнейшей экономики Европы.
Права блогера Лапшина будет защищать новый адвокат – посольство РФ в Баку
Президент Азербайджана выделил 2 млн манат на развитие породы карабахских скакунов
Военнослужащий Азербайджана погиб в зоне карабахского конфликта в результате армянского артобстрела – Минобороны
Болгария в 2020г начнет получать 1 млрд кубометров газа в год с азербайджанского месторождения Шах-Дениз по IGB – министр энергетики
Партнерами Минналогов Азербайджана стали 443 налогоплательщика
Электромонтер строительного треста SOCAR скончался при прокладке кабеля на Нефтяных камнях
Forbes оценил стоимость подарочных наборов для номинантов на "Оскар"
Азербайджан заинтересован в наращивании турпотока с Алжиром - посол
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club провели семинар
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»