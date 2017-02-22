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Дальнее зарубежье 22.02.2017 17:47

Еврокомиссия отметила высокий дефицит бюджета Италии, недостаточные инвестиции в Германии

Европейская комиссия в среду обнародовала отчет об экономической и социальной ситуации в странах-членах ЕС, в котором, в частности, отмечается слишком высокий дефицит бюджета Италии и дисбаланс в бюджетных показателях Германии.

Как говорится в пресс-релизе, "в большинстве государств-членов ЕС восстановление экономики привело к снижению безработицы, хотя показатели все еще выше, чем до кризиса". В ряде стран удалось скорректировать высокие дефициты баланса счета текущих операций, и наблюдается снижение задолженности в процентном отношении к ВВП.

Тем не менее, авторы доклада указывают на наличие таких рисков, как существенный объем "плохих" кредитов на балансах банков и по-прежнему высокий дефицит во внешней торговле.

"Анализ данных показывает, что наша стратегия, основанная на увеличении инвестиций, проведении структурных реформ и следовании рациональной бюджетной политике, приносит свои плоды, - заявил заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис. - Поэтому, вместо того, чтобы давать ложные обещания, которые мы не сможем выполнить, нам нужно придерживаться прежнего курса и решать вопросы, связанные с последствиями кризиса и структурной слабостью в экономике".

В докладе отмечается, что в Болгарии, Франции, Хорватии, Италии, Португалии и на Кипре наблюдается существенный экономический дисбаланс, в Германии, Ирландии, Испании, Нидерландах, Словении и Швеции - просто дисбаланс.

ЕК указывает на то, что если правительство Италии не примет обещанных мер по сокращению дефицита бюджета как минимум на 0,2% ВВП, страна рискует превысить требуемый размер дефицита. Если это случится, на нее может быть наложен штраф.

Также авторы доклада считают, что высокий профицит внешнеторгового баланса Германии отражает повышенный объем сбережений и недостаточный объем инвестиций в частном и государственном секторах крупнейшей экономики Европы.

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Тэги: ЕВРОПА, ЕВРОКОМИССИЯ, БЮДЖЕТ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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