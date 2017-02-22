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АПК 22.02.2017 16:53

Азербайджан рассчитывает на сотрудничество с Турцией в вопросах субсидирования сферы АПК

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Турцией в сфере АПК, заявил замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев.

В Баку в среду состоялось 8-ое заседание азербайджано-турецкого сельскохозяйственного исполнительного комитета, отмечается в сообщении министерства сельского хозяйства Азербайджана.

И.Гулиев на мероприятии заявил, что Азербайджан заинтересован в изучении турецкого опыта в сферах развития сельскохозяйственной инфраструктуры, совершенствования системы субсидирования фермеров, создания электронной системы сельского хозяйства и т.д.

В свою очередь, представитель Минсельхоза Турции Али Реджеп Назлы подчеркнул, что «Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сферах сельскохозяйственной механизации, семеноводства, животноводства, выращивания фруктов», - сказал Назлы.

Азербайджано-турецкий сельскохозяйственный исполнительный комитет создан в 1994 году. Предыдущее, 7-ое, заседание комитета прошло в июне 2014 года в Анкаре.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, АПК, ПЛАНЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]