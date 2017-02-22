Азербайджан рассчитывает на сотрудничество с Турцией в вопросах субсидирования сферы АПК

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Турцией в сфере АПК, заявил замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев.

В Баку в среду состоялось 8-ое заседание азербайджано-турецкого сельскохозяйственного исполнительного комитета, отмечается в сообщении министерства сельского хозяйства Азербайджана.

И.Гулиев на мероприятии заявил, что Азербайджан заинтересован в изучении турецкого опыта в сферах развития сельскохозяйственной инфраструктуры, совершенствования системы субсидирования фермеров, создания электронной системы сельского хозяйства и т.д.

В свою очередь, представитель Минсельхоза Турции Али Реджеп Назлы подчеркнул, что «Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сферах сельскохозяйственной механизации, семеноводства, животноводства, выращивания фруктов», - сказал Назлы.

Азербайджано-турецкий сельскохозяйственный исполнительный комитет создан в 1994 году. Предыдущее, 7-ое, заседание комитета прошло в июне 2014 года в Анкаре.

А.Ахундов