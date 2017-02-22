Адвокаты Фирташа намерены добиваться от Минюста США снятия его дела с рассмотрения

Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США разочарованы решением австрийского апелляционного суда от 21 февраля об экстрадиции их клиента и готовы, при необходимости, защищать его в американских судах, говорится в переданном агентству "Интерфакс-Украина" в среду заявлении.

"Если Д.Фирташ все-таки будет вынужден прибыть в США, американская юридическая команда убеждена в его невиновности по всем предъявленным обвинениям и будет добиваться снятия этого несправедливого дела с рассмотрения Министерством юстиции США", - отмечается в документе.

Согласно ему, главным адвокатом Д.Фирташа в США выступает экс-прокурор Чикаго, где украинскому бизнесмену предъявлено обвинение, Дэн Уэбб. В состав юридической команды также входят бывший министр внутренней безопасности и начальник уголовного отдела Департамента юстиции США Майкл Чертофф и адвокат и партнер юридической компании Davis Goldberg Galper Ленни Дэвис.

Ранее о своем несогласии с решением апелляционного суда в Вене заявила австрийская команда адвокатов Д.Фирташа. "Мы примем все возможные меры, чтобы оспорить это решение, включая подачу апелляции в Верховный суд Австрии и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)", - отмечалось в их релизе, распространенном в ночь на среду.

Адвокаты подтвердили, что их клиент был задержан сразу же после судебного заседания на основании европейского ордера на арест, выданного Испанией, но не по требованию апелляционного суда. Они оставили без комментариев вопросы, почему арест был совершен именно сейчас, и какие именно обвинения содержатся в ордере, пока не смогут с ним ознакомиться.

"Д.Фирташ категорически отрицает любые обвинения в свой адрес и настаивает, что причиной всего этого является политическое преследование со стороны США. Мы сохраняем уверенность, что невиновность г-на Фирташа будет доказана", - подчеркнул глава австрийской команды адвокатов, экс-министр юстиции Австрии Дитер Бёмдорфер.

Председатель совета группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Они обвинили украинского бизнесмена в том, что тот с помощью взяток на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Д.Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Д.Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, а 21 февраля Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

Окончательное решение остается за министром юстиции Австрии Вольфгангом Брандштеттером, который заявил местным СМИ, что вопрос об экстрадиции Д.Фирташа в США "по-прежнему открыт". По словам министра, сложность дела в одновременной подаче запроса на экстрадицию украинского бизнесмена еще и в Испанию, в случае удовлетворения которого встанет выбор, какой из них удовлетворять.

По словам источника, знакомого с ходом дела, сроки принятия решения министром юстиции не определены и на них может повлиять рассмотрение жалоб адвокатов Д.Фирташа на решение апелляционного суда в Верховный суд Австрии и Европейский суд по правам человека.