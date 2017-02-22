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СНГ 22.02.2017 18:02

Саммит ШОС запланирован в Астане на 8-9 июня - Ушаков

Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета намечено на апрель-май текущего года в Бишкеке, саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 8-9 июня в Астане, сообщил на брифинге в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В ходе беседы с журналистами о предстоящем визите президента России Владимира Путина, Ю.Ушаков отметил интенсивность контактов лидеров РФ и Казахстана в прошлом году.

"В этом году также намечен активный график встреч. Предстоит заседание Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке, ориентировочно в апреле-мае, и затем саммит ШОС 8-9 июня в Астане", - добавил помощник президента.

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Тэги: РОССИЯ, ШОС, КАЗАХСТАН, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]