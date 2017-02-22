Саммит ШОС запланирован в Астане на 8-9 июня - Ушаков

Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета намечено на апрель-май текущего года в Бишкеке, саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 8-9 июня в Астане, сообщил на брифинге в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В ходе беседы с журналистами о предстоящем визите президента России Владимира Путина, Ю.Ушаков отметил интенсивность контактов лидеров РФ и Казахстана в прошлом году.

"В этом году также намечен активный график встреч. Предстоит заседание Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке, ориентировочно в апреле-мае, и затем саммит ШОС 8-9 июня в Астане", - добавил помощник президента.