Саммит ШОС запланирован в Астане на 8-9 июня - Ушаков

Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета намечено на апрель-май текущего года в Бишкеке, саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 8-9 июня в Астане, сообщил на брифинге в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В ходе беседы с журналистами о предстоящем визите президента России Владимира Путина, Ю.Ушаков отметил интенсивность контактов лидеров РФ и Казахстана в прошлом году.
"В этом году также намечен активный график встреч. Предстоит заседание Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке, ориентировочно в апреле-мае, и затем саммит ШОС 8-9 июня в Астане", - добавил помощник президента.
Права блогера Лапшина будет защищать новый адвокат – посольство РФ в Баку
Президент Азербайджана выделил 2 млн манат на развитие породы карабахских скакунов
Военнослужащий Азербайджана погиб в зоне карабахского конфликта в результате армянского артобстрела – Минобороны
Болгария в 2020г начнет получать 1 млрд кубометров газа в год с азербайджанского месторождения Шах-Дениз по IGB – министр энергетики
Партнерами Минналогов Азербайджана стали 443 налогоплательщика
Электромонтер строительного треста SOCAR скончался при прокладке кабеля на Нефтяных камнях
Forbes оценил стоимость подарочных наборов для номинантов на "Оскар"
Азербайджан заинтересован в наращивании турпотока с Алжиром - посол
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club провели семинар
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»