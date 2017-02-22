Партнерами Минналогов Азербайджана стали 443 налогоплательщика

Министерство налогов Азербайджана до сих пор получило от налогоплательщиков 585 обращений для получения статуса "налогового партнера", отмечается в сообщении министерства.
«Рассмотрев эти обращения, министерство дало положительную оценку обращениям 443 налогоплательщиков, из которых 194 - работают в Баку», - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, с целью внедрения принципа "зеленого коридора" в налоговой системе с 1 декабря 2016 года Минналогов стало применять новый механизм взаимоотношений с налогоплательщиками – налогового партнера.
А.Ахундов
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