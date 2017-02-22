Партнерами Минналогов Азербайджана стали 443 налогоплательщика

Министерство налогов Азербайджана до сих пор получило от налогоплательщиков 585 обращений для получения статуса "налогового партнера", отмечается в сообщении министерства.

«Рассмотрев эти обращения, министерство дало положительную оценку обращениям 443 налогоплательщиков, из которых 194 - работают в Баку», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с целью внедрения принципа "зеленого коридора" в налоговой системе с 1 декабря 2016 года Минналогов стало применять новый механизм взаимоотношений с налогоплательщиками – налогового партнера.

А.Ахундов