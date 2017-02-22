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Бизнес и законодательство 22.02.2017 17:12

Партнерами Минналогов Азербайджана стали 443 налогоплательщика

Министерство налогов Азербайджана до сих пор получило от налогоплательщиков 585 обращений для получения статуса "налогового партнера", отмечается в сообщении министерства.

«Рассмотрев эти обращения, министерство дало положительную оценку обращениям 443 налогоплательщиков, из которых 194 - работают в Баку», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с целью внедрения принципа "зеленого коридора" в налоговой системе с 1 декабря 2016 года Минналогов стало применять новый механизм взаимоотношений с налогоплательщиками – налогового партнера.

А.Ахундов

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Тэги: НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]