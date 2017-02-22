Путин за два дня посетит Казахстан, Таджикистан и Киргизию - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин 27-28 февраля совершит блиц-визиты в Казахстан, Таджикистан и Киргизию, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В преддверии поездки главы государства Ю.Ушаков рассказал журналистам о графике работы и повестке переговоров В.Путина в ходе этого турне.

"Фоном для всех трех визитов служит празднование 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и этими тремя странами", - сказал Ю.Ушаков.

Ю.Ушаков подробно рассказал о каждом из визитов.

По его словам, в середине дня в понедельник президенты РФ и Казахстана В.Путин и Нурсултан Назарбаев встретятся в Алма-Ате: сначала беседа будет проходить в узком составе, причем будет она непродолжительной.

Помощник президента пояснил, что лидеры двух стран и так поддерживают контакты "в весьма интенсивном режиме": в прошлом году президенты встречались шесть раз, 12 раз говорили по телефону, совместные мероприятия запланированы и на этот год. В частности, по его словам, помимо саммитов ЕврАзЭС и ШОС, В.Путин и Н.Назарбаев встретятся на саммите СНГ 11 октября в Москве, а также осенью в Челябинске в рамках 14-го форума межрегионального сотрудничества двух стран.

При этом, говоря о сотрудничестве России и Казахстана на международной арене, Ю.Ушаков напомнил об одном из заметных результатов взаимодействия России и Казахстана - успешной организации международных встреч по Сирии в Астане, главным итогом которых стало формирование трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения боевых действий в Сирии.

"Уникальный потенциал астанинской площадки будет и далее использоваться для содействия мирному урегулированию сирийского конфликта", - подчеркнул Ю.Ушаков.

После визита в Казахстан В.Путин вылетает в Душанбе, где пройдет краткий визит главы российского государства, который, вместе с тем, будет носить статус официального. В его начале В.Путин побеседует со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном в узком составе, затем переговоры продолжатся расширенном составе с участием ряда министров. В их числе с российской стороны - глава Минприроды Сергей Донской, МВД - Владимир Колокольцев, глава Росатома Алексей Лихачев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин.

Вслед за этим состоится церемония подписания совместных документов, после чего лидеры сделают заявление для прессы. В числе семи документов, планирующихся к подписанию, - межправительственное соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии, межправсоглашение о сотрудничестве в военной, почтовой и фельдъегерской связи, межведомственное соглашение о сотрудничестве в области труда и занятости населения.

В честь российской делегации таджикский лидер даст прием, в ходе которого, предположил Ю.Ушаков, "состоится и отдельная встреча тет-а-тет между президентами наших двух стран".

Говоря об аспектах взаимодействия, Ю.Ушаков назвал российское военное присутствие в Таджикистане важным фактором стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе.

"В этой связи планируется, что главы России и Таджикистана обменятся мнениями по вопросам, касающимся пребывания в Таджикистане 201-й российской военной базы", - сказал Ю.Ушаков.

Одним из важных вопросов является тема трудовых мигрантов: в России работает свыше 870 тыс. таджикских граждан, сумма их денежных переводов на родину в 2016 году составляла порядка $2 млрд, что соответствует одной трети ВВП Таджикистана, напомнил Ю.Ушаков.

Планируется, что в рамках визита В.Путин вручит Э.Рахмону орден Александра Невского за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Также орден Дружбы будет вручен главе таджикского внешнеполитического ведомства.

После визита в Таджикистан 28 февраля В.Путин вылетит в Бишкек. Там состоится его беседа с киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым сначала в узком, а затем в широком составе, затем стороны подпишут совместные документы, после чего сделают заявление для прессы.

"Рабочий обед, который дает киргизская сторона, будет состоять из двух частей: рабочий обед для Путина А.Атамбаев проводит в режиме тет-а-тет, а для остальных членов делегации устраивается отдельный прием", - сказал Ю.Ушаков.