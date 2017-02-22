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СНГ 22.02.2017 18:34

Путин и Трамп по телефону обсуждали экономическое сотрудничество и борьбу с терроризмом, детальных дискуссий на эту тему не последовало - Ушаков

После обсуждения темы сотрудничества в области экономики и борьбы с терроризмом в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа этот вопрос более детально не рассматривался, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В среду Ю.Ушаков по просьбе "Интерфакса" прокомментировал журналистам недавние высказывания пресс-секретаря президента США Шона Спайсера о том, что Д.Трамп попытается заключить "сделку" с Россией по борьбе с терроризмом и экономическим вопросам.

"Терроризм и экономика - эти темы обсуждались в ходе разговора президентов, пока более детальных дискуссий на этот счёт не было, насколько мне известно", - сказал Ю.Ушаков.

Он напомнил, что между В.Путиным и Д.Трампом состоялись уже два телефонных разговора: один - сразу после победы Д.Трампа на выборах и второй - 28 января.

Последний разговор, отметил Ю.Ушаков, был "достаточно содержательным и субстантивным".

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Тэги: РОССИЯ, США, ЛИДЕРЫ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]