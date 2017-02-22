Путин и Трамп по телефону обсуждали экономическое сотрудничество и борьбу с терроризмом, детальных дискуссий на эту тему не последовало - Ушаков

После обсуждения темы сотрудничества в области экономики и борьбы с терроризмом в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа этот вопрос более детально не рассматривался, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В среду Ю.Ушаков по просьбе "Интерфакса" прокомментировал журналистам недавние высказывания пресс-секретаря президента США Шона Спайсера о том, что Д.Трамп попытается заключить "сделку" с Россией по борьбе с терроризмом и экономическим вопросам.

"Терроризм и экономика - эти темы обсуждались в ходе разговора президентов, пока более детальных дискуссий на этот счёт не было, насколько мне известно", - сказал Ю.Ушаков.

Он напомнил, что между В.Путиным и Д.Трампом состоялись уже два телефонных разговора: один - сразу после победы Д.Трампа на выборах и второй - 28 января.

Последний разговор, отметил Ю.Ушаков, был "достаточно содержательным и субстантивным".