Заседание координаторов стран БРИКС пройдет в китайском Нанкине 23-24 февраля

Первое заседание координаторов стран БРИКС пройдет 23-24 февраля в городе Нанкин восточно-китайской провинции Цзянсу.

В открытии заседания примет участие член Госсовета КНР Ян Цзечи, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Заседание будет проведено под девизом "Углубление партнерских отношений в рамках БРИКС, создание прекрасного будущего". Главное внимание будет обращено на приоритетные проекты сотрудничества стран БРИКС в политической, экономической и гуманитарной областях, сообщил Гэн Шуан.

"Это будет первым официальным мероприятием, которое пройдет после начала председательства Китая в БРИКС. Участие во встрече примут более 100 человек", - цитирует его слова агентство "Синьхуа".

С 1 января 2017 года Китай стал председателем в БРИКС. В сентябре этого года в городе Сямэнь восточно-китайской провинции Фуцзянь пройдет саммит лидеров стран БРИКС.