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Дальнее зарубежье 22.02.2017 18:46

Заседание координаторов стран БРИКС пройдет в китайском Нанкине 23-24 февраля

Первое заседание координаторов стран БРИКС пройдет 23-24 февраля в городе Нанкин восточно-китайской провинции Цзянсу.

В открытии заседания примет участие член Госсовета КНР Ян Цзечи, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Заседание будет проведено под девизом "Углубление партнерских отношений в рамках БРИКС, создание прекрасного будущего". Главное внимание будет обращено на приоритетные проекты сотрудничества стран БРИКС в политической, экономической и гуманитарной областях, сообщил Гэн Шуан.

"Это будет первым официальным мероприятием, которое пройдет после начала председательства Китая в БРИКС. Участие во встрече примут более 100 человек", - цитирует его слова агентство "Синьхуа".

С 1 января 2017 года Китай стал председателем в БРИКС. В сентябре этого года в городе Сямэнь восточно-китайской провинции Фуцзянь пройдет саммит лидеров стран БРИКС.

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Тэги: КИТАЙ, БРИКС, ЗАСЕДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]