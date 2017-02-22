Заседание координаторов стран БРИКС пройдет в китайском Нанкине 23-24 февраля

Первое заседание координаторов стран БРИКС пройдет 23-24 февраля в городе Нанкин восточно-китайской провинции Цзянсу.
В открытии заседания примет участие член Госсовета КНР Ян Цзечи, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Заседание будет проведено под девизом "Углубление партнерских отношений в рамках БРИКС, создание прекрасного будущего". Главное внимание будет обращено на приоритетные проекты сотрудничества стран БРИКС в политической, экономической и гуманитарной областях, сообщил Гэн Шуан.
"Это будет первым официальным мероприятием, которое пройдет после начала председательства Китая в БРИКС. Участие во встрече примут более 100 человек", - цитирует его слова агентство "Синьхуа".
С 1 января 2017 года Китай стал председателем в БРИКС. В сентябре этого года в городе Сямэнь восточно-китайской провинции Фуцзянь пройдет саммит лидеров стран БРИКС.
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