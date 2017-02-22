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ТЭК 22.02.2017 17:37

Болгария в 2020г начнет получать 1 млрд кубометров газа в год с азербайджанского месторождения Шах-Дениз по IGB – министр энергетики

Болгария рассчитывает в 2020 году посредством Интерконектора Греция-Болгария (IGB) получать ежегодно 1 млрд кубометров газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 его разработки, отмечается в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

Вопросы расширения энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией обсудили в среду в Баку министры энергетики двух стран Натиг Алиев и Николай Павлов.

Н.Алиев отметил важную роль Болгарии в проекте создания Южного газового коридора (ЮГК) и подчеркнул, что Интерконектор Греция-Болгария внесет свой вклад в расширение географии поставок азербайджанского газа.

Н.Павлов, в свою очередь, отметил, что посредством IGB в 2020 году Болгария начнет получать 1 млрд кубометров газа в год с месторождения Шах-Дениз.

«Кроме того, до мая 2019 года начнется строительство Интерконнектора Болгария-Сербия, который планируется ввести в строй до конца 2020 года. Таким образом, значимость ЮГК существенно повысится, в том числе газа с азербайджанского месторождения Абшерон и газовых ресурсов с других месторождений, а также за счет дополнительных соединительных газопроводов (интерконнекторов)», - подчеркнул болгарский министр.

Стороны в ходе встречи также провели обмен мнениями по вопросам строительства в Болгарии газохранилища «Балкан» и по поводу участия Азербайджана на болгарском рынке нефтепродуктов.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается более $40 млрд.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЛГАРИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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