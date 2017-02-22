Президент Азербайджана выделил 2 млн манат на развитие породы карабахских скакунов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об оказании дополнительной поддержки развитию породы карабахских скакунов, сообщает сайт главы государства.

В соответствии с распоряжением, находящемуся в подчинении Научно-исследовательского института животноводства Министерства сельского хозяйства Азербайджана ООО «Агдамское коневодческое хозяйство» выделяется 2 млн манат на строительство коневодческого комплекса.

Согласно распоряжению, средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Р.Бабаев