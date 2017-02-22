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Внутренняя политика 22.02.2017 18:15

Президент Азербайджана выделил 2 млн манат на развитие породы карабахских скакунов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об оказании дополнительной поддержки развитию породы карабахских скакунов, сообщает сайт главы государства.

В соответствии с распоряжением, находящемуся в подчинении Научно-исследовательского института животноводства Министерства сельского хозяйства Азербайджана ООО «Агдамское коневодческое хозяйство» выделяется 2 млн манат на строительство коневодческого комплекса.

Согласно распоряжению, средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, СКАКУНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]