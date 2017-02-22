Права блогера Лапшина будет защищать новый адвокат – посольство РФ в Баку

Права экстрадированного из Беларуси в Азербайджан блогера Александра Лапшина будет защищать новый адвокат, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-атташе посольства России в Баку Денис Апашкин.
«Семья блогера Александра Лапшина наняла нового адвоката для защиты его прав на следствии», - сообщил Д.Апашкин.
По его словам, новый адвокат не является гражданином России.
«Также направлено обращение в соответствующие структуры с целью получения возможности встречи с Лапшиным», - сказал Д.Апашкин.
А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.
Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.
Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.
Р.Бабаев, Ф.Исазаде
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