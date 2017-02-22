Электромонтер строительного треста SOCAR скончался при прокладке кабеля на Нефтяных камнях

Электромонтер строительного треста «Нефтгазтикинти» Рамиль Юсифов скончался в среду при прокладке кабеля на месторождении Нефтяные камни, говорится в сообщении Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

«Примерно в 16:00 часов 22 февраля на месторождении Нефтяные камни при прокладке электрокабеля от электрораспределительной установки №31 до общежития электромонтер треста «Нефтгазтикинти» Рамиль Юсифов сорвался с кабельного мостика», - говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался. Его тело было доставлено вертолетом на сушу.

По поводу случившегося ведется расследование.

Н.Аббасова, Р.Бабаев