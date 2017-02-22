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Происшествия 22.02.2017 19:10

Электромонтер строительного треста SOCAR скончался при прокладке кабеля на Нефтяных камнях

Электромонтер строительного треста «Нефтгазтикинти» Рамиль Юсифов скончался в среду при прокладке кабеля на месторождении Нефтяные камни, говорится в сообщении Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

«Примерно в 16:00 часов 22 февраля на месторождении Нефтяные камни при прокладке электрокабеля от электрораспределительной установки №31 до общежития электромонтер треста «Нефтгазтикинти» Рамиль Юсифов сорвался с кабельного мостика», - говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался. Его тело было доставлено вертолетом на сушу.

По поводу случившегося ведется расследование.

Н.Аббасова, Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОИСШЕСТВИЯ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]