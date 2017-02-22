В сирийском городе эль-Бабе осталось менее 100 террористов ИГ - министр обороны Турции

Менее 100 боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) остаются на территории сирийского города эль-Баб, в районе которого идет операция турецких военных по его освобождению от террористов, сообщил в эфире турецкого телеканала Эн-Ти-Ви министр обороны Турции Фикри Ышык.
"По нашим оценкам, менее 100 бойцов ИГ остались в эль-Бабе. Но это опасные люди. Некоторых из них - снайперы, а другие - потенциальные террористы-смертники", - сказал министр.
По словам Ф.Ышыка, операция по окружению эль-Баба завершена, и более половины городских кварталов находятся под контролем турецких войск. Он добавил, что в настоящее время военные очищают квартал за кварталом, однако пока неизвестно, когда эта фаза операции по освобождению Эль-Баба будет завершена.
В августе 2016 года армия Турции начала в Сирии военную операцию "Щит Евфрата", целью которой является ликвидация боевиков группировки ИГ близ границы с Турцией. Турецким военным оказывают поддержку бойцы сирийской оппозиции.
Эль-Баб считается стратегически важным оплотом ИГ на севере Сирии.
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