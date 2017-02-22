Евросоюз сократил потребление энергии на 2,5% за четверть века

Потребление энергии в 28 государствах Европейского союза за последние четверть века сократилось, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростат).

В 2015 году страны ЕС израсходовали 1,626 млрд тонн условного топлива, что на 2,5% меньше показателя 1990 года. Относительно 2006 года, когда был достигнут пик энергопотребления, потребление упало на 11,6%, говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, до середины нулевых годов спрос на энергию в Евросоюзе нарастал, так что широкомасштабным энергосбережением европейцы, по сути дела, занимаются лишь последние десять лет, отмечает Deutsche Welle.

Согласно представленному Евростатом графику, энергопотребление в ЕС начало снижаться в 2007 году (в период быстро растущих цен на нефть), резко упало в 2009 году из-за всемирного экономического кризиса, после его окончания заметно выросло в 2010 году, но с 2011 года вновь ускоренными темпами пошло на убыль. При этом экономический рост в большинстве стран ЕС продолжился, так что курс на энергосбережение вот уже несколько лет дает зримые результаты.

При этом сокращение потребления сопровождается стабильно падающим спросом на ископаемые энергоносители - нефть, газ, уголь. И хотя они, безусловно, по-прежнему остаются основой европейской энергетики, их доля уменьшилась до 73% в 2015 году с 83% в 1990 году.

Однако этот процесс идет неравномерно. Наиболее существенно - до 69% с 91% - эту долю за 25 лет сократила Дания, один из первопроходцев в деле использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в основном ветра. В результате Дания меньше всех стран ЕС зависит сегодня от импорта углеводородов.

В то же время энергетика Кипра, Нидерландов, Ирландии и Польши более чем на 90% использует ископаемые энергоносители.

В регионе всего три страны, в которых на основе нефти, газа и угля вырабатывается менее половины энергии - это Швеция (30%), Финляндия (46%) и Франция (49%). Во всех случаях это обусловлено главным образом развитием атомной энергетики.

Евростат указывает на то, что зависимость входящих в ЕС государств от импорта энергоносителей неуклонно растет. Если в 1990 году они ввозили из третьих стран лишь чуть более половины необходимых им ископаемых энергоносителей (53%), то к 2015 году этот показатель вырос почти до трех четвертей (73%).

Самый резкий рост зависимости от импорта ископаемого топлива наблюдается в Великобритании. В 1990 году, когда добыча нефти и газа в Северном море была на подъеме и в стране еще велась добыча угля, доля привозных энергоносителей составляла всего 2%. В 2015 году, когда многие нефтегазовые месторождения истощились, а все шахты окончательно закрылись, степень зависимости от импорта выросла до 43%.

Похожая ситуация складывается в Нидерландах, которые одно время тоже в значительной мере сами обеспечивали себя нефтью и газом из Северного моря. В 1990 году стране приходилось импортировать всего 22%, а в 2015 году - уже 56% ископаемых энергоносителей.

В Польше, где четверть века назад основу энергетики составлял отечественный уголь, зависимость от импорта была минимальной - всего 1%. Сокращение использования угля по экономическим и экологическим причинам увеличило этот показатель до 32%.

Впрочем, эти государства энергетически еще достаточно автономны по сравнению с Германией. Страна является крупнейшим потребителем энергии - на ее долю приходится 19% всего условного топлива в ЕС. Зависимость ФРГ от импорта ископаемых энергоносителей возросла за четверть века до 79% с 53%.

Евросоюз являются важнейшим рынком сбыта нефти и газа и крупным покупателем угля у России.

Статданные означают, что государства ЕС, несмотря на очевидный тренд к сокращению доли ископаемого топлива, еще долго будут использовать углеводороды, прежде всего - газ и нефть. При этом европейцам ввиду истощения собственных запасов придется все активнее их импортировать, резюмирует DW.