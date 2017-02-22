Режим перемирия в Сирии достаточно хрупкий, отмечает де Мистура

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура считает, что перемирие в арабской республике соблюдается, без него начало межсирийских переговоров в Женеве не было бы возможно.
"Режим прекращения огня сохраняется, хотя он и достаточно хрупкий. Мы не могли бы провести эти переговоры, если бы он не был устойчивым", - сказал он журналистам на брифинге в преддверии переговоров.
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