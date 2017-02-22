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Дальнее зарубежье 22.02.2017 20:15

Режим перемирия в Сирии достаточно хрупкий, отмечает де Мистура

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура считает, что перемирие в арабской республике соблюдается, без него начало межсирийских переговоров в Женеве не было бы возможно.

"Режим прекращения огня сохраняется, хотя он и достаточно хрупкий. Мы не могли бы провести эти переговоры, если бы он не был устойчивым", - сказал он журналистам на брифинге в преддверии переговоров.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]