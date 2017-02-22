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СНГ 22.02.2017 21:00

Украина в полном объеме выполняет обязательства по ДОВСЕ - Минобороны

В период 13 по 17 февраля 2017г инспекционная группа Германии в составе девяти человек проводила на территории Украины инспекции объявленных мест в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщает пресс-служба Минобороны Украины в среду.

"В определенное время были проинспектированы 10-ая горно-штурмовая бригада и 12 отдельная бригада армейской авиации с целью контроля за соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающих под действие ДОВСЕ. По результатам проведенных верификационных мероприятий инспекционная группа ФРГ подтвердила, что Украина в полном объеме выполняет обязательства по ДОВСЕ", - говорится в обнародованном сообщении.

Также в украинском оборонном ведомстве проинформировали, что 20 февраля 2017г в Украину прибыла многонациональная инспекционная группа для проведения инспекции объявленного места по ДОВСЕ.

"В состав иностранной инспекционной группы вошли представители ФРГ, Франции и Чешской Республики. В определенное время был проинспектирован 184 учебный центр", - сообщили в Минобороны Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ВСУ, ДОВСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]