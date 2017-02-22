Украина в полном объеме выполняет обязательства по ДОВСЕ - Минобороны

В период 13 по 17 февраля 2017г инспекционная группа Германии в составе девяти человек проводила на территории Украины инспекции объявленных мест в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщает пресс-служба Минобороны Украины в среду.

"В определенное время были проинспектированы 10-ая горно-штурмовая бригада и 12 отдельная бригада армейской авиации с целью контроля за соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающих под действие ДОВСЕ. По результатам проведенных верификационных мероприятий инспекционная группа ФРГ подтвердила, что Украина в полном объеме выполняет обязательства по ДОВСЕ", - говорится в обнародованном сообщении.

Также в украинском оборонном ведомстве проинформировали, что 20 февраля 2017г в Украину прибыла многонациональная инспекционная группа для проведения инспекции объявленного места по ДОВСЕ.

"В состав иностранной инспекционной группы вошли представители ФРГ, Франции и Чешской Республики. В определенное время был проинспектирован 184 учебный центр", - сообщили в Минобороны Украины.