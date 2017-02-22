Азербайджан направил запрос в «Интерпол» в связи с незаконными археологическими раскопками на оккупированных территориях

Баку направил запрос в «Интерпол» в связи с незаконными археологическими раскопками на оккупированных территориях, говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана.
«Азербайджан направил запрос в «Интерпол» в связи с проведением незаконных археологических раскопок на оккупированных азербайджанских территориях», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
«Генеральной прокуратурой Азербайджана по различным статьям Уголовного кодекса АР возбуждено уголовное дело в связи с проводимыми сотрудником института молекулярной биологии национальной академии наук Армении Левоном Епископяном, исследователем Национального научного института естествознания Испании Йоланда Фернандесом Халво, директором «Азыхского проекта» британского музея Бланфорд Таню Кинг и научным работником Лондонского музея естествознания Питером Эндрюс с 2002 года археологическими раскопками в Азыхской пещере, расположенной на оккупированных территориях, а также подозрениями в оказании Национальным музеем естествознания и Министерством науки и технологии Испании, Университетом Голуэй Великобритании и лондонским филиалом «Armenian General Benevolent Union финансовой и других видов поддержки раскопкам», - отмечается в сообщении.
В настоящее время Баку изучает соответствие указанной деятельности законодательству Азербайджана и нормам международного гуманитарного права.
«В отношении указанных лиц принято судебное решение об аресте, они объявлены в международный розыск. Азербайджан направил запрос в «Интерпол», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Р.Бабаев
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