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Карабахский конфликт 22.02.2017 20:45

Азербайджан направил запрос в «Интерпол» в связи с незаконными археологическими раскопками на оккупированных территориях

Баку направил запрос в «Интерпол» в связи с незаконными археологическими раскопками на оккупированных территориях, говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана.

«Азербайджан направил запрос в «Интерпол» в связи с проведением незаконных археологических раскопок на оккупированных азербайджанских территориях», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Генеральной прокуратурой Азербайджана по различным статьям Уголовного кодекса АР возбуждено уголовное дело в связи с проводимыми сотрудником института молекулярной биологии национальной академии наук Армении Левоном Епископяном, исследователем Национального научного института естествознания Испании Йоланда Фернандесом Халво, директором «Азыхского проекта» британского музея Бланфорд Таню Кинг и научным работником Лондонского музея естествознания Питером Эндрюс с 2002 года археологическими раскопками в Азыхской пещере, расположенной на оккупированных территориях, а также подозрениями в оказании Национальным музеем естествознания и Министерством науки и технологии Испании, Университетом Голуэй Великобритании и лондонским филиалом «Armenian General Benevolent Union финансовой и других видов поддержки раскопкам», - отмечается в сообщении.

В настоящее время Баку изучает соответствие указанной деятельности законодательству Азербайджана и нормам международного гуманитарного права.

«В отношении указанных лиц принято судебное решение об аресте, они объявлены в международный розыск. Азербайджан направил запрос в «Интерпол», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, УЧЕНЫЕ, ИНТЕРПОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]