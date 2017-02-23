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Регион 23.02.2017 10:05

В ЕС обеспокоены событиями в Турции, подрывающими верховенство закона - представитель ЕВС

Меры, предпринятые накануне против трех членов парламента Турции от Демократической партии народов (HDP), включая ее обоих сопредседателей, усиливают беспокойство, вызванное принятием в мае 2016 года закона о лишении иммунитета многих депутатов и арестами ряда парламентариев от HDP, заявил в среду официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"ЕС неоднократно выражал свою обеспокоенность по поводу событий, которые могут ослабить верховенство закона, уважение прав человека и основных свобод и парламентской демократии в Турции", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в среду в Брюсселе.

В Евросоюзе подчеркивают, что полное и эффективное участие всех демократически избранных политических партий в законодательном органе является важным элементом международных обязательств Турции и ее статуса как страны-кандидата на вступление в ЕС.

"ЕС совместно с Советом Европы продолжает очень внимательно следить и оценивать ситуацию в рамках своего всеобъемлющего взаимодействия с Турцией, - отмечается в заявлении представителя ЕВС.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, ДЕМОКРАТИЯ, ПАРТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]