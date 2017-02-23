В ЕС обеспокоены событиями в Турции, подрывающими верховенство закона - представитель ЕВС

Меры, предпринятые накануне против трех членов парламента Турции от Демократической партии народов (HDP), включая ее обоих сопредседателей, усиливают беспокойство, вызванное принятием в мае 2016 года закона о лишении иммунитета многих депутатов и арестами ряда парламентариев от HDP, заявил в среду официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"ЕС неоднократно выражал свою обеспокоенность по поводу событий, которые могут ослабить верховенство закона, уважение прав человека и основных свобод и парламентской демократии в Турции", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в среду в Брюсселе.
В Евросоюзе подчеркивают, что полное и эффективное участие всех демократически избранных политических партий в законодательном органе является важным элементом международных обязательств Турции и ее статуса как страны-кандидата на вступление в ЕС.
"ЕС совместно с Советом Европы продолжает очень внимательно следить и оценивать ситуацию в рамках своего всеобъемлющего взаимодействия с Турцией, - отмечается в заявлении представителя ЕВС.
Президент Азербайджана провел встречу с министром экономического развития Италии
Алиев провел встречу с Шефчовичем
Конституционный референдум станет началом более стабильного периода в Турции – президент Азербайджана
Azerkosmos закупит у BestComp компьютеры и оборудование на 50 тыс. манатов
ЕК готова оказать поддержку развитию транспортного коридора Азия-Европа - Шефчович
Средневзвешенный курс маната на валютном аукционе снизился до 1,75 AZN/$1
Россияне составили 33% туристов, посетивших Азербайджан в 2016 году
Азербайджан презентовал национальную навигационную систему AZNav
Электромонтер строительного треста SOCAR скончался при прокладке кабеля на Нефтяных камнях
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
«ASE EXPRESS & OCS, DSV» стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club провели семинар
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»